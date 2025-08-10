Juan Pablo II y Deportivo Binacional empataron 0-0 en Chongoyape

No se hicieron nada. Los elencos de Juan Pablo II y Deportivo Binacional de Juliaca quedaron empatados 0-0, en partido por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, celebrado en el Estadio Municipal de la Juventud de Chongoyape y con el arbitraje de Jonathan Zamora.

Aunque las mayores opciones de gol las tuvo el cuadro de Juan Pablo II, sus delanteros no estuvieron eficaces, además de la buena actuación del arquero uruguayo Facundo Silva quien atajó hasta tres opciones de gol. Con el punto logrado Binacional llegó a los 5 puntos (20 en el Acumulado) , los mismos que Juan Pablo II (24 Acumulado).