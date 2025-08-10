Jaime Ártica enfrenta investigación por tráfico de influencias

El caso de Jaime Ártica genera debate sobre la transparencia en contrataciones estatales y posibles sanciones legales.

El empresario Jaime Ártica es investigado por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias en un proceso de licitación pública que involucra a una entidad estatal de infraestructura.

La denuncia señala que habría favorecido a una empresa en la adjudicación de un contrato millonario. El caso ha encendido el debate sobre la transparencia y la fiscalización de las contrataciones en el país, mientras se esperan los resultados de las diligencias fiscales.

Acusaciones y hechos denunciados

El coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jaime Artica La Torre, enfrenta una grave investigación por el presunto delito de violación sexual en agravio de una médica de 31 años.

La denuncia señala que el 1 de agosto ambos acudieron al restaurante “Mi Barrunto” en La Victoria, donde, tras beber dos pisco sour y bailar juntos, la mujer perdió el conocimiento.

Según el testimonio presentado ante la Fiscalía, la víctima relató que al despertar no recordaba lo ocurrido y fue hallada en la vía pública, vistiendo únicamente un polo deportivo de hombre con el apellido “Artica” impreso, prenda que ahora es considerada una posible evidencia clave.

Pruebas y hallazgos forenses

El Ministerio Público cuenta con diversos elementos de prueba:

Fotografías tomadas desde el celular del coronel mostrando las bebidas consumidas.



Registro de videollamadas desde el restaurante.



Mensajes de texto en los que Artica le aseguró a la mujer: “Jamás te he ofendido”.



Examen médico legista que determinó lesiones traumáticas recientes compatibles con actos de violencia sexual.



Estos indicios, junto con el relato de la denunciante y contradicciones entre Artica y su defensa legal, han llevado al Poder Judicial a dictar nueve meses de prisión preventiva contra el oficial.

Contradicciones en la defensa

La abogada del coronel, Karla Viso, sostuvo que su cliente intentó besar a la joven y que ella se negó, mientras que Artica negó este hecho ante la Fiscalía y afirmó que se retiraron del local por una supuesta reunión.

Además, aseguró que dejó a la mujer en la calle Manuel Cisneros, versión que no coincide con el lugar donde fue encontrada.

Antecedentes y repercusiones

El coronel Jaime Artica acumula al menos nueve carpetas fiscales, incluyendo una por presunta agresión contra mujeres o integrantes del grupo familiar. Desde el Ministerio del Interior, el secretario general Erick Caso afirmó que, de confirmarse las acusaciones, el oficial será separado de la institución.

La denuncia tomó un carácter mediático luego de que la víctima y sus familiares acudieran a la sede policial de La Victoria para exigir garantías, episodio que incluyó un altercado con los padres de la denunciante.

Situación legal actual

Con la medida de prisión preventiva ya dictada, la Fiscalía continuará reuniendo pruebas y testimonios en las próximas semanas. El análisis completo del celular del coronel, junto con la pericia forense de la prenda encontrada, será determinante para el avance del proceso.

El caso Jaime Artica no solo ha generado conmoción por el perfil del acusado, sino también por la reiteración de denuncias previas, lo que ha encendido el debate sobre la permanencia de oficiales con historial de procesos abiertos dentro de la PNP.