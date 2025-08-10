«IRIS MUSIC FEST», Se reinventa con innovadora propuesta!. Entradas a festival será con donación de alimentos para más necesitados

Tras su anuncio hace unos meses atrás, el «IRIS MUSIC FEST» se reinventa con innovadora propuesta manteniendo la cartelera de lujo con artistas como Los Rabanes, Bahiano, Quique Neira, Tierra Sur, y la incorporación de la banda Laguna Pai para una espectacular presentación el 1 de Noviembre en Costa 21.

La innovadora propuesta radica en que el acceso del público al festival será libre, sí libre! bajo el procedimiento del canje de una entrada por una donación consciente.

Serán más de 8 horas de música en vivo con una meta clara y transparente de recaudar 10 toneladas de alimentos para apoyar a quienes más lo necesitan.

Lo que en un inicio fue concebido como un festival comercial, hoy se transforma en un evento con propósito, tal es así que la organización decidió escuchar al público y replantear la estructura, priorizando la accesibilidad y el impacto social.

“Queremos que todos puedan vivir la experiencia IRIS, y que al mismo tiempo su participación signifique algo real para quienes más lo necesitan”, comentó el equipo organizador.

El canje de entradas se realizará solo a través de Teleticket, donde cada persona podrá elegir entre donar en efectivo o en víveres, con el mismo valor establecido para cada zona:

Zona General: Donación desde s/.20 en efectivo o víveres equivalentes a s/.20.

Zona VIP: Donación desde s/.50 en efectivo o víveres equivalentes a s/.50.

Zona Platinum: Donación en efectivo desde s/.259 (cupo limitado)

Las donaciones en víveres serán recibidas en la entrada del «IRIS MUSIC FEST» a través del «Banco de Alimentos del Perú» y se destinarán a organizaciones y redes solidarias que trabajan directamente con comunidades en situación de vulnerabilidad. En caso el público no pueda llevar los víveres, podrá comprarlos directamente en la puerta al momento de ingresar.

Cabe mencionar que un porcentaje de lo recaudado económicamente será destinado a «Voz Animal», una organización que trabaja por el rescate y protección de animales abandonados.

Más que un festival, IRIS es un espacio para vibrar, conectar y transformar. Una experiencia donde la música es el punto de partida, pero la meta es más grande: unir a una comunidad que cree que compartir es la mejor forma de celebrar.

El IRIS MUSIC FEST cuenta con el apoyo de «Voz Animal», «Banco de Alimentos del Perú», «SKY Airlines», y la «Municipalidad de San Miguel», y busca movilizar a miles de personas bajo un mismo propósito: convertir la música en impacto social real.

IG: @iris_musicfest