Este lunes 18 de agosto llega «Eres mi Bien», la nueva novela familiar de Latina

La cuenta regresiva terminó. Este lunes 18 de agosto llega a las pantallas “Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina que promete conquistar al Perú con humor, romance y mucho barrio.
En la nueva promoción de “Eres mi bien”, Miranda (Martina Peñaloza) nos presenta a su papá Mauricio (David Villanueva) como el hombre perfecto: un exitoso empresario, divertido, tierno y con un amor inmenso por su hija. Que parece tenerlo todo o casi, porque solo le falta encontrar al gran amor de su vida.
Y cuando menos se lo espera, encontrará a Valeria (Mónica Sánchez). Un cruce de miradas, que el público tendrá que descubrirlo muy pronto.
“Eres mi bien” se suma al portafolio de producciones de ficción de Latina Televisión, reafirmando su compromiso de ofrecer contenido de alta calidad para las familias peruanas. Una historia que pone en valor lo nuestro, lo auténtico, lo que nos une.