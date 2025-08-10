Crystal Palace campeonó por primera vez en la «Community Shield» al vencer por penales al Liverpool

Luego de quedar igualados 2-2 en el tiempo reglamentario, las “Águilas” del Crystal Palace se impusieron a los “Reds” del Liverpool en definición de lanzamientos de penal, y se quedaron con la Community Shield, primera competición oficial de la temporada británica 2025-2026. Se jugo en el mítico Estadio de Wembley.

Los pupilos de Oliver Glasner, suman el segundo título de su historia en apenas unos meses, sellaron la Community Shield en una tensa tanda de penales. El arquero Dean Henderson fue fundamental, en una definición donde Mohammed Salah, Alexis Mac Allister y Harvey Eliott erraron por el Liverpool sus lanzamientos.

Aun así, la primera parte fue entretenida, empezando por un golazo de Hugo Etikité a los 4’ en su estreno oficial como futbolista del Liverpool, a pase de Florian Wirtz. Crystal Palace reaccionó y a los 17’ cuando el defensa Virgil Van Dijk se llevó por delante a Ismaila Sarr y el árbitro cobró penal, que Mateta puso el momentáneo 1-1, pero otra vez Liverpool se puso arriba con tanto de Frimpong a los 21’ e irse al descanso 2-1 a su favor.

En el complemento, Crystal Palace llegó a la igualdad a los 77’, cuando Adam Wharton conectó un pase en profundidad para dejar solo a Sarr, que definió con potencia al primer poste de Allison Becker para el 2-2 final.

Por ello se fueron a la definición de penales, donde Mohamed Salah comenzó con un disparo a las nubes que condenó a un Liverpool que ya no se levantó. El arquero del Palace Dean Henderson, uno de los héroes de la FA Cup, detuvo dos de los siguientes lanzamientos, a Mac Allister y Elliott, y pese a los fallos de Eberechi Eze y Borna Sosa, acertaron Mateta, Sarr y Devenny, y el Palace se proclamó campeón de la Community Shield por primera vez en su historia.

ALINEACIONES

CRYSTAL PALACE: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi (Devenny); Muñoz, Kamada (Hughes), Wharton (Lerma), Mitchell (Sosa); Saar, Eze y Mateta. DT: O. Glasner.

LIVERPOOL: Allison; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson); Jones (Endo), Szoboszlai, Salah, Wirtz (Elliott), Gakpo y Ekitike (Mac Allister). DT: A. Slot.

ÁRBITRO: C. Kavanagh (Inglaterra)