Caminito Íntimo: el nuevo corredor turístico y económico que transformará La Victoria Antigua

La Victoria se prepara para dar un salto histórico en su desarrollo urbano y turístico con la próxima construcción del Caminito Íntimo, una ambiciosa obra que conectará el Parque de las Aguas con el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima. El proyecto, impulsado por el alcalde Rubén Cano Altez y respaldado por su equipo edil, promete posicionar al distrito en la vitrina internacional en un plazo récord de mes y medio.

Esta emblemática iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre la Municipalidad de La Victoria y el Club Alianza Lima, y busca revitalizar una zona históricamente deprimida de La Victoria Antigua. “Toda esa zona será un corredor turístico y económico, con sendas productivas que incluirán restaurantes, cafés, boutiques, venta de dulces, souvenirs y, sobre todo, arte vivo en cada esquina”, destacó el burgomaestre.

El recorrido del Caminito Íntimo partirá del Parque de las Aguas, continuará por el Estadio Nacional, cruzará la Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes y se extenderá por diez cuadras hasta llegar al estadio de Alianza Lima. “Estará listo en un mes o mes y medio, máximo dos meses”, afirmó Cano.

Infraestructura que une turismo y comercio

En paralelo a este proyecto, el último 8 de agosto se inauguró la remodelación integral de la calle Alexander Von Humboldt, un tramo de 1.3 kilómetros que ahora conecta el Estadio Nacional con el emporio comercial de Gamarra.

“Lo que hemos hecho tendrá una vida útil de 40 a 50 años”, aseguró el alcalde Cano, quien estuvo acompañado en la ceremonia por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. “Esta obra beneficiará a miles de personas que transitan diariamente por la zona, brindando seguridad y progreso”, añadió.

Con estas intervenciones, La Victoria se proyecta como un referente de renovación urbana, turismo cultural y desarrollo económico sostenible en la capital.