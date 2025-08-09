Universitario es el nuevo líder del Clausura al vencer a Sport Boys 1-0 con golazo de Jairo Concha

CARLOS HIDALGO

Objetivo cumplido. Universitario alcanzó la punta del Torneo Clausura de la Liga 1, tras vencer a Sport Boys 1-0 con golazo de Jairo Concha, llegando a los 13 puntos (uno más que Cusco F.C. con 12 que descansa esta fecha) y llega motivado a su partido de ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en casa. Cierra de forma excelente la semana tras celebrar el jueves 7 su 101 Aniversario de fundación.

Desde el primer tiempo, la “U” ejerció un amplio dominio sobre su rival, y no fue sorpresa que abriera cuenta a los 20’, cuando en una mala salida de los rosados (Rivadeneyra y Colombo) fue interceptado por Jairo Concha quien combinó con Alex Valera y éste le devolvió al autor del gol, que con un derechazo al sector derecho mandó el balón a la red.

Para el complemento, Universitario siguió controlando el partido, pero no lograba ampliar diferencias. Boys en esporádicos contragolpes asustó el arco de Britos, pero sin puntería. Al final, los cremas conservaron la ventaja y son los nuevos líderes del Clausura (solo Cristal podría alcanzarlo). La próxima parada en el Clausura será visitando a Sport Huancayo.

ALINEACIONES

UNIVERSITARIO: Britos; Santamaría (Carabalí), Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes (Castillo), Ureña, Concha (Calcaterra), Inga ; Rivera (Flores) y Valera (Vélez). DT: J. Fossati.

SPORT BOYS: Rivadeneyra; Riojas, Colombo, Almirón, Carbajal; Solís, Mora (Saba), Gonzales (Alarcón-González), Aranda; Martínez (Nequecaur) y López (Rodríguez). DT: A. Reyes.

ÁRBITRO: Bruno Pérez

ESCENARIO: Estadio Monumental de Ate