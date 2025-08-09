Gobierno mejora 5000 colegios de zonas de frontera con inversión de más de 33 millones de soles

✓ Ministro de Educación, Morgan Quero, resalta que en el distrito loretano de Santa Rosa de Loreto estudian escolares colombianos y brasileños

✓ Titular del Minedu destaca pronunciamientos en defensa de la soberanía nacional por parte de actores políticos y la prensa peruana tras declaraciones del presidente de Colombia

El ministro de Educación, Morgan Quero, destacó que, a través de la puesta en práctica de una nueva política para las zonas de frontera y una inversión de más de 33 millones de soles, el Gobierno nacional ha realizado intervenciones para lograr el mejoramiento de 5000 colegios, optimizar la distribución de material educativo y fortalecer la capacitación de docentes en esas áreas del país.

En ese contexto, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) subrayó que en el distrito Santa Rosa de Loreto, provincia Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, en la zona de frontera con Colombia y Brasil, y en Güeppi, zona de frontera con Ecuador y Colombia, se han instalado aulas de cómputo e internet en instituciones educativas, entre otras acciones de mejora.

El ministro Quero también resaltó que en el emblemático colegio República del Perú, en Santa Rosa de Loreto, el 5 % de los escolares son de nacionalidad colombiana y el 15 % de nacionalidad brasileña. Se trata de una institución educativa con más de 45 años de funcionamiento y que actualmente cuenta con más de 700 estudiantes de primaria y secundaria técnico profesional.

“La presencia de alumnos de Colombia y Brasil en Santa Rosa de Loreto demuestra que en ese distrito peruano se respira una buena convivencia y reina un espíritu de hermandad. El sector Educación trabaja de manera coordinada con el Programa de Alimentación Escolar, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para garantizar la alimentación de todos los estudiantes de esta zona de frontera”, sostuvo el ministro.

El titular del Minedu integró la delegación de ministros de Estado, liderada por el premier Eduardo Arana, que visitó el 7 de agosto dicho distrito loretano, donde se realizó una campaña multisectorial de servicios estatales en favor de la población.

El ministro Quero calificó de provocación al sobrevuelo de un avión militar colombiano sobre Santa Rosa de Loreto, sin permiso del Perú, durante la visita ministerial. “Fue una provocación que se suma a otras que ya hemos tenido por parte del presidente [de Colombia, Gustavo] Petro”.

Cabe indicar que la Cancillería peruana, por instrucción de la presidenta Dina Boluarte, presentó una nota de protesta formal a la Embajada de Colombia, expresando su rechazo al sobrevuelo de la aeronave colombiana en espacio aéreo del Perú.

El presidente colombiano manifestó recientemente que no reconoce la soberanía peruana sobre Santa Rosa de Loreto. Al respecto, el ministro Quero saludó la actitud en defensa de la soberanía nacional mostrada por la prensa, los actores políticos e instituciones del Estado.