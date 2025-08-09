André Carrillo será operado del tobillo izquierdo y se perderá el resto de la temporada 2025

Malas noticias. El buen momento del jugador peruano André Carrillo con el Corinthians de Brasil, deberá tener una pausa obligada. La “Culebra” salió lesionado en el partido por l Copa Brasil ante Palmeiras, en el cual el “Timao” ganó 2-0 jugado el miércoles. Un día después se confirmó que sufrió una lesión de ligamentos en su tobillo izquierdo

De acuerdo al parte médico oficial publicado por el club Corinthians, André Carrillo será operado en los próximos días. Por este motivo, su fecha de retorno a los campos de juego, será indefinida se perderá varios partidos del Brasileirao y tampoco los dos últimos partidos de la Selección Peruana ante Uruguay y Paraguay por las Clasificatorias Sudamericanas.

La acción ocurrió tras un choque con Agustín Giay del Palmeiras, tras el cual Carrillo no pudo apoyar bien el pie después del impacto y cayó al césped con dolor, obligando a que sea retirado en camilla y por su semblante ya se imaginaba que era algo grave, que finalmente se comprobó.