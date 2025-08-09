Alianza Lima derrotó a Ayacucho F.C. 1-0 de visitante con gol del uruguayo Pablo Ceppelini

CARLOS HIDALGO

Estaba para quedar empatado el partido, pero una torpeza del zaguero central de Ayacucho F.C. José Ataupillco al meter la mano al balón en el área, lo costó quedarse sin puntos ante Alianza Lima, que gracias a que el uruguayo Pablo Ceppelini anotó el penal le dio una victoria vital en su objetivo de no alejarse de los que comandan el Clausura.

Dentro de un primer tiempo equilibrado de parte de ambos equipos, la más clara la tuvo Ayacucho F.C. cuando el atacante Maximiliano Pérez se perdió un gol cantado al enviar el balón por encima del travesaño, quizás apurado por la marca de Erick Noriega. A los 40’ Alonso Yovera le sacó bien el balón a Matías Succar en el área y el árbitro sancionó erróneamente penal, y tras revisarlo del VAR anuló su sanción en favor de los íntimos.

Para el complemento, y con cambios en ambos equipos, el partido se hizo largo y con poca elaboración de juego. Hasta que a los 72’ Ataupillco metió una mano al balón ante la marca de Matías Succar y tras ser revisado en el VAR el árbitro Micke Palomino sancionó penal tras ver en el VAR. Pablo Ceppelini con remate al centro batió al arquero Valencia que se lanzó al lado izquierdo.

Los últimos minutos fueron de riesgo en el arco de Viscarra, que salvó a los 92’ al bloquear un balón cabeceado por Orue y a los 96’ Lucumí sacó un zurdazo y el balón pasó cerca del parante derecho de Alianza Lima que se trajo tres valiosos puntos, mientras Ayacucho F.C. sigue comprometido con el descenso en la tabla acumulada.

ALINEACIONES

AYACUCHO F.C.: Valencia; Falconí, León, Ataupillco, Yovera (Lucumí); Arakaki, Bilbao, Vílchez (De la Cruz); Orue, Pérez (Caballero) y Caro. DT: W.Castellanos.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Estrada (Huamán), Zambrano (Chávez), Noriega, Trauco; Burlamaqui, Gaibor (Barcos), Ceppelini; Arrasco (Archimbaud), Succar y Gentile (Cantero). DT: N. Gorosito.

ÁRBITRO: Micke Palomino

ESCENARIO: Estadio “Las Américas” de Ayacucho