ADT de Tarma se impuso a Sport Huancayo por 1-0 en el «Clásico del Centro» realizado en Tarma

En un final de trifulca entre jugadores y comandos técnicos de ambos equipos, ADT se impuso a Sport Huancayo 1-0 jugando de local en el Estadio “Unión Tarma”, llevándose el “Clásico del Centro” por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, arbitrado por Augusto Menéndez.

La solitaria conquista que definió al triunfador del cotejo, llegó a los 78’ por acción del ecuatoriano Joao Rojas, quien recibió un pase de su compañero Axel Moyano, y con gran disparo mando el balón a la red, dejando sin opción al arquero Ángel Zamudio. Pese a que el “Rojo Matador” insistió por lograr el empate, sus intentos fueron nulos, llevándose los tres puntos el conjunto tarmeño.