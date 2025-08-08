Walter Ribonetto nuevo técnico de Godoy Cruz de Mendoza

Luego de doce días después de haber sido destituido como entrenador del FBC Melgar de Arequipa por resultados negativos, Walter Ribonetto fue elegido como nueva técnico del club Godoy Cruz de la Primera División.

Como se recuerda, Ribonetto llegó al elenco melgariano a inicios de temporada y desde entonces dirigió en total 30 partidos con un saldo de 13 victorias, ocho empates y nueve derrotas.

Con 51 años sería presentado oficialmente el próximo miércoles 13 y debutará nada menos que ante Atlético Mineiro de Brasil , el jueves 14, en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

De esta forma, Ribonetto retorna al fútbol argentino, ya que tuvo un paso por Talleres de Córdoba en el 2024 y esta vez llegará en reemplazo de Esteban Solari, con el objetivo de hacer una buena campaña en el ‘Tomba’ de la ciudad de Mendoza.