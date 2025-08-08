Universitario recibe a Sport Boys y si gana quedará de líder en el Torneo Clausura

Oportunidad propicia para alcanzar la punta, tendrá este sábado Universitario de Deportes, que en su semana de Aniversario (101) enfrentará en casa al Sport Boys y de obtener los tres puntos, llegará a los 13 puntos, uno más que el actual puntero Cusco F.C. que descansa esta quinta fecha, y aguardando lo que hará el domingo Sporting Cristal frente a Melgar.

Jorge Fossati el técnico de los cremas, tiene una duda que la despejara horas antes del cotejo ante los rosados. Si sigue Miguel Vargas en el arco o vuelve Sebastián Britos, tomando en cuenta que quien ataje hoy, arranca con la mayor chance de ser titular el jueves ante Palmeiras en el juego de ida de octavos de Libertadores. El paraguayo Riveros seguir en la última línea y José Rivera arriba , esperando turno Edison Flores.

Por su parte Sport Boys, que ayer culminó sus trabajos para este cotejo, mantiene la oncena que viene de ganar al ADT de Tarma 1-0, con el único cambio del expulsado Hernán Da Campo y en lugar irá Gilmar Rodríguez. Al banco irán el delantero argentino Luciano Nequecaur y el flamante jale en la volante Justin Alarcón.

ALINEACIONES

UNIVERSITARIO: Vargas (Britos); Corzo, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes, Ureña, Concha, Carabalí; Rivera y Valera. DT: J. Fossati.

SPORT BOYS: Rivadeneyra; Riojas, Carbajal, Colombo, Almirón; Gonzales, Mora, Rodríguez, Martínez; Urruti y López. DT: A. Reyes.

ÁRBITRO: Bruno Pérez

HORA: 6:30 p.m.

ESCENARIO: Estadio Monumental de Ate