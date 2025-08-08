SJM: Fiscalía logró nueve meses de prisión preventiva para menor que habría dejado una granada en una pollería

Este sujeto compartió acciones con otro menor de 15 años de edad que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Familia

Dos menores de edad que pertenecerían a una banda criminal liderados por alias “Jair” fueron detenidos por la Policía por extorsionar y amenazar al dueño de una pollería del distrito de San Juan de Miraflores, Jhenri Nilson Salas Meza. Por estos hechos recibieron nueve meses de prisión preventiva.

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Miraflores logró que se dicte la medida coercitiva contra Jordan M. C. T (17), como presunto autor de la comisión del delito contra el patrimonio – extorsión, en agravio de Jhenri Nilson Salas Meza.

El 4 de agosto de 2025, personal policial de la Depincri de San Juan de Miraflores tomó conocimiento que dos sujetos (liderados por alias “Jair”) estarían involucrados en extorsión en agravio de diferentes locales comerciales de los distritos de Chorrillos y San Juan de Miraflores.

Éstos habrían sido observados acercándose al local comercial “Pollos Brasas don Salas”, ubicado en el A.H. Las Flores de Villa en el distrito de San Juan de Miraflores, para colocar explosivos. En dichas circunstancias, personal policial llegó a dicho local comercial observando a dos sujetos.

Uno de éstos, luego identificado como Jordan, se quedó en la puerta de ingreso, mientras que el otro (menor de edad identificado A. F. R. T., (15), subió por las escaleras al segundo piso del local para luego proceder a dejar un objeto y salir rápidamente del local junto al investigado. Al notar la presencia policial se dieron a la fuga por la calle Rosales, pero finalmente fueron intervenidos.

Seguidamente, personal policial retornó al lugar, entrevistándose con el propietario del local, Jhenri Nilson Salas Meza y se procedió aislar la zona y desalojar el área en donde se verificó que el objeto que habría dejado el menor sería una granada de guerra de uso manual envuelta en una hoja de papel con la amenaza: “ya va la segunda carta te vas alineando con los pagos”.

Ante dichas circunstancias y la flagrancia delictiva por el delito de extorsión, se procedió a la detención del investigado y se comunicó al fiscal de familia la situación del menor A. F. R. T (15)

La fiscal adjunta provincial Julit Tatiana Ludeña Abad sustentó -en audiencia realizada el 7 de agosto de 2025- los graves y fundados elementos de convicción logrando la indicada prisión. Las investigaciones continúan a cargo de dicho despacho que dirige el fiscal provincial Juan Luis Astorayme Salvatierra.