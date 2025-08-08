Selección Peruana cayó ante Colombia 3 sets a 0 en los Cuartos de Final de la Copa Panamericana de Voleibol

No se pudo avanzar más. La Selección Peruana se quedó eliminada de llegar a semifinales tras perder 3 sets a 0 ante Colombia con parciales de 25-21, 25-20 y 25-20 por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Voleibol 2025 que se realiza en Colima-México.

El primer set fue para el cuadro “cafetero”, que desde un inicio, se puso seis puntos por delante de las peruanas. Y si bien las dirigidas por Antonio Rizola acortaron diferencia, no pudieron acercarse con peligro. Así, cerraron el primer con un marcador de 25-21 para las norteñas.

En el segundo set empezó con un Perú más fuerte en ataque. Pero, como en partidos anteriores, los errores en recepción hicieron que Colombia logre sobrepasar a la Bicolor por cuatro puntos, algo que les iba a costar durante el juego, y finalmente Colombia logró triunfar por 25-20.

Para el tercer set, Colombia jugó a un ritmo más tranquilo, llegando a ponerse siete puntos por encima de rival, ganando el juego por 25-20, y hacerse del partido por 3 sets a 0.