Renovación de cargos y mejoras en la atención en el Hospital del Niño

Con la finalidad de mejorar la atención a los usuarios y para saber como va el proceso de renovación de cargos en dicha institución se reunieron el director del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, Carlos Urbano y la Decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Elizabeth Alvarado, en la sede de dicho establecimiento.

El director del INSN calificó de importante la reunión y que todos los grupos profesionales trabajen, dialoguen y fijen objetivos comunes.

“La demanda ya ha superado la oferta. Tenemos casos que se habían superado y casos de cáncer como leucemia o cáncer al riñón, de hígado que hace que tengamos que variar el modelo de atención y promover nuevos servicios. Es por eso que se ha abierto una UCI post operatoria oncológica, dijo el Dr. Carlos Urbano.

RENOVACIÓN DE CARGOS

En el INSN trabajan aproximadamente 600 enfermeras en áreas asistenciales, especializadas y administrativas. En estos días se espera la renovación en sus cargos para afianzar los cambios y mejoras en la atención. “Hay elecciones ya programadas para cargos directivos y hay que darles todo el respaldo por que se trata del grupo de profesionales organizados mayoritario. Yo espero que pronto se realicen, estamos trabajando en eso”, dijo.

RESPALDO. La Dra. Elizabeth Alvarado, respaldó estas acciones y dijo que las enfermeras están capacitadas para enfrentar cambios y mejorar la atención al paciente.