Presentan logo oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2027 en Asunción-Paraguay

El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 con Federico Tong, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), el presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), Renzo Manyari, y la directora de Operaciones de Lima 2027, María Martínez, presentaron el logo oficial del evento continental y todos los avances proyectados para los próximos meses. Se efectuó en Asunción-Paraguay.

Uno de los momentos más importantes de la Asamblea fue cuando se dio a conocer el logo y la marca oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

“Una marca que está inspirada en el dinamismo de Perú. Es el reflejo de un país que vibra desde su diversidad, desde su mixtura de razas y tradiciones. Es el latido compartido de una región que busca reconocerse, celebrarse y proyectarse al mundo. Aquí, cada atleta, ciudadano, visitante y expresión cultural forma parte de una red pulsante que conecta emociones, sueños y narrativas colectivas”, señaló el presidente del Comité Organizador Lima 2027, Federico Tong.

A su vez, Renzo Manyari, titular del COP remarcó: “En esa vibra, Lima27 tiende un vínculo por el Pacífico, un puente entre ciudades, generaciones y sueños. Es el puente entre el sueño continental y la consagración global. Desde Lima, los caminos se trazan hacia Los Ángeles 2028. Porque en Lima27 vamos a vibrar juntos”.

“Nuestra antorcha es un símbolo peruano para el mundo, es el fuego que nace desde Machu Picchu y toda la forma de Huayna Picchu”, agregó Manyari.

Por último Neven Ilic, Presidente de Panam Sports sostuvo lo siguiente: «Ayer el Comité Ejecutivo de Panam Sports aprobó este logo y marca oficial de Lima27. Creemos que cumple a plenitud con la identidad, la pasión y la idiosincrasia de todo el Perú, además de la unión de toda América».

Los Juegos Panamericanos de Lima se desarrollarán desde el 16 de julio al 1 de agosto en la capital peruana y contará con la participación de 7000 deportistas, indicó la nota de Panam Sports.