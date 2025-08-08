Midis lleva intervención multisectorial “Operación Abrigo” a AAHH Sagrado Corazón en Pachacútec en Ventanilla

• La titular del sector, Leslie Urteaga, anunció que su sector invierte más de S/37 millones para protección social en este distrito chalaco en el 2025.

En el distrito de Ventanilla, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, lideró la tercera intervención multisectorial “Operación Abrigo”, acompañada de la congresista Kira Alcarraz y el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, que se realizó en el asentamiento humano “Sagrado Corazón de Jesús” en Pachacútec, a donde llegaron servicios integrales de promoción, prevención y protección social del Estado para la población más vulnerable ante las bajas temperaturas.

“Hoy con la Operación Abrigo acercamos los servicios por encargo de la presidenta Dina Boluarte, quien está muy comprometida con la población vulnerable. En Pachacútec demostramos que, tanto el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, autoridades locales y del Gobierno Central, estamos unidos para avanzar hacia el crecimiento, el desarrollo, y para reforzar esa inclusión social que tanto el Perú necesita”, expresó la titular del Midis.

Como parte de la intervención, se realizó la Feria Multisectorial, donde se brindó servicios de los programas sociales, diversos ministerios, Policía Nacional del Perú, el municipio de Ventanilla, la Defensoría del Pueblo, así como la entrega de donaciones a la población más necesitada.

Cabe destacar que el sector invierte en protección social en este distrito chalaco, durante el 2025, más de S/37 millones a través de sus programas sociales.

En este marco, el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez agradeció el esfuerzo para atender a los más vulnerables. “Con la presencia de la ministra Leslie Urteaga y la congresista Kira Alcarraz, vemos cuán importante es que las autoridades trabajemos de la mano, para que todos los servicios puedan ser entregados a los vecinos de Pachacútec que más lo necesitan”, resaltó, tras indicar que en su gestión se obtuvo el Premio Sello Municipal del Midis, al mejorar los servicios sociales para su población.

En la actividad, la secretaria general del AAHH “Sagrado Corazón de Jesús”, Maximina Yamunaqué, agradeció a la ministra y a las autoridades por el apoyo brindado a la población, a través del trabajo en conjunto para el desarrollo de Ventanilla.

Entrega de pensión en domicilios

En las acciones previas a la intervención multisectorial “Operación Abrigo”, la ministra Leslie Urteaga llegó al hogar de la usuaria del programa Pensión 65, Alicia Landa de 79 años, natural de Caravelí, Arequipa, en compañía del alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez. Ella le comentó a la ministra que ya cobró su subvención de S/350, que es el segundo pago con el aumento de S/100. La ministra también le entregó un kit de abrigo para enfrentar las bajas temperaturas.

La titular del Midis indicó que, así como la señora Alicia, son más de 3 mil usuarias y usuarios de Pensión 65 en Ventanilla, quienes desde el 4 de agosto están cobrando la pensión de S/350; y anunció que a partir del 18 de agosto, en coordinación con el Banco de la Nación, el programa Pensión 65 acudirá a los domicilios de los usuarios y usuarias de más de 100 años para hacerles el pago de manera directa.

“Una buena noticia es que hay más de 25 usuarios en Ventanilla que son centenarios, y eso significa que estamos cuidando a nuestros adultos mayores en su salud y abrigo”, añadió la ministra.

Atención alimentaria

Asimismo, la ministra Leslie Urteaga, junto con el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, visitó el comedor popular “Wawathani” en el AAHH “Sagrado Corazón de Jesús” en Pachacútec, que atiende a más de 70 beneficiarios, donde pudo comprobar que el comedor se encuentra abastecido con alimentos que entregó la provincia del Callao en la última semana del mes de julio.

Las lideresas del comedor recibieron el incremento del subsidio económico que otorga el gobierno central para comprar alimentos frescos en beneficio de los usuarios, a quienes atienden con mucha calidez.