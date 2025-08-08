Guty Carrera se consolida en la conducción en Telemundo

Feliz de participar en programa “Hoy día” de la cadena internacional donde recibió al Grupo 5



El modelo peruano, actor y exchico reality Guty Carrera está demostrando que sigue creciendo en el espectáculo internacional y actualmente ha dejado los realitys para se consolidarse en la conducción de los programas «En casa con Telemundo» y «Hoy día» de la cadena internacional Telemundo. Hace unos días demostró su buen desenvolvimiento y carisma frente a las pantallas del matutino junto a conductor Carlos Adyan, donde recibió al Grupo 5.

El recordado exintegrante de “EEG” se mostró emocionado de compartir con sus compatriotas chiclayanos en la cadena latina, quienes están en Miami para participar del “Billboard Latin Music Week 2025” y señaló desde hace varias semanas viene desarrollando esa faceta como una de las figuras de Telemundo.

“Para mí recibir al Grupo 5 es especial porque es chévere que los peruanos triunfen en el extranjero, además son un grupo emblemático de la cumbia. Para mí es el mayor representante de la cumbia latinoamericana y verlos como son recibidos me llenó el pecho de orgullo, fue muy bonito encontrarme con Christian, Elmer y Andy. Estuvimos platicando y no felicitamos ambos, siempre que pueda echarles flores lo voy hacer para que su reconocimiento siga creciendo”, contó Guty.

Sobre la conducción señaló que no es su debut en esta faceta pues indicó que en Perú y México ya tuvo la oportunidad de hacerlo. “Vengo varias semanas conduciendo el show principal matutino de Telemundo y luego el programa de la tarde. Aproximadamente si juntamos la cantidad de programas que tengo ya vamos cerca de dos meses de show, me siento feliz y contento”, manifestó.

“No son mis inicios de probar la conducción. En Perú tal vez nadie lo recuerda, pero estuve en un programa ‘Cuéntamelo todo’ en ATV y ahí fueron mis primeros pininos en conducción junto a Sofía Franco y Kurt, ahí empecé siendo panelista. Luego en México hice varias cosas y ahora en Telemundo tengo la oportunidad de desarrollarme mucho más en la conducción. Siempre estamos dando vuelta por los programas de Telemundo como conductor principal así que yo soy feliz con esta evolución en mi carrera”, destacó el peruano

Guty ha dejado de lados los realitys por ahora, el último en el que participó fue en noviembre del año pasado que se grabó el Turquía cinco meses y quedó segundo finalista. Este le propusieron estar en ‘La Casa de los Famosos All Stars’, pero el renunció por temas personales decidió no aceptar.