Dirigentas de comedores populares dialogan con el MIDIS sobre la gestión del programa alimentario

Dirigentas de comedores populares dialogan con el MIDIS sobre la gestión del...

En un espacio de diálogo participativo, el MIDIS presentó avances y retos del programa alimentario para comedores populares ante dirigentas de diversas regiones agrupadas en Conamovidi.

Las participantes, integrantes de comités de gestión y organizaciones sociales, plantearon inquietudes sobre recursos, rol de gobiernos locales y participación ciudadana. El MIDIS resaltó la necesidad de roles claros y complementarios entre municipios y organizaciones para una gestión eficiente y transparente.

El encuentro, organizado con Conamovidi y auspiciado por Chirapaq y la Comisión Huairou, facilitó la participación de lideresas con becas de capacitación. Se acordó impulsar más espacios de formación y diálogo con enfoque de derechos, fortaleciendo la organización femenina y la transparencia en la gestión del programa en favor de poblaciones vulnerables.