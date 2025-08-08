Home ACTUALIDAD Dirigentas de comedores populares dialogan con el MIDIS sobre la gestión del...

Dirigentas de comedores populares dialogan con el MIDIS sobre la gestión del programa alimentario

Diario UNO - AA
En un espacio de diálogo participativo, el MIDIS presentó avances y retos del programa alimentario para comedores populares ante dirigentas de diversas regiones agrupadas en Conamovidi.

Las participantes, integrantes de comités de gestión y organizaciones sociales, plantearon inquietudes sobre recursos, rol de gobiernos locales y participación ciudadana. El MIDIS resaltó la necesidad de roles claros y complementarios entre municipios y organizaciones para una gestión eficiente y transparente.

El encuentro, organizado con Conamovidi y auspiciado por Chirapaq y la Comisión Huairou, facilitó la participación de lideresas con becas de capacitación. Se acordó impulsar más espacios de formación y diálogo con enfoque de derechos, fortaleciendo la organización femenina y la transparencia en la gestión del programa en favor de poblaciones vulnerables.

