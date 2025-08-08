Cristian Benavente y Luis Abram fueron presentados como nuevos refuerzos de Cristal

En conferencia de prensa realizada esta tarde en La Florida, el club Sporting Cristal presentó oficialmente a sus dos últimos refuerzos para lo que resta del Torneo Clausura, como son el defensa central Luis Abram y el volante Cristian Benavente, los cuales estuvieron acompañados del Gerente Deportivo Julio Cesar Uribe, quien le dio la bienvenida a ambos jugadores.

Cristian Benavente señaló su total conformidad por llegar a una institución de prestigio como Sporting Cristal, y dará todo de él por aportar en favor del equipo, y espera lograr los objetivos trazados en este segundo torneo del año, quedando a las órdenes del técnico Paulo Autuori, Su último club fue el Gloria Buzau de Rumania, que bajó de categoría.

Por su parte, Luis Abram que retorna después de 8 años al club rimense, mostró su satisfacción de estar con el club bajopontino, habiendo ya entrenado por primera vez por la mañana y reencontrándose con muchos compañeros, entre ellos Yoshimar Yotún, quien le dio la bienvenida. No se descarta que podría estar en banca este domingo cuando reciban a Melgar de Arequipa.