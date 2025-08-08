Comerciantes Unidos igualó en Cutervo con Cienciano 1-1 en inicio de la quinta fecha del Clausura

Cuando parecía que lograban los tres puntos en casa, al final se le escapó el triunfo. Comerciantes Unidos igualó con Cienciano del Cusco 1-1, partido que abrió la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 , y se jugó en el Estadio Juan Maldonado de Cutervo y el arbitraje de Pablo Ramos.

El chileno Pablo Cárdenas anotó el gol para Comerciantes Unidos a los 57’, aprovechando un servicio preciso de su compañero Julián Marchioni, y ante la salida del arquero Juan Bolado mando el balón rasante al fondo del arco cusqueño, para poner arriba al local.

Y en los descuentos (93’), el volante Alejandro Hohberg mandó un preciso centro pasado para que el paraguayo Danilo Ortiz con golpe de cabeza puso el balón en la red, dándole la igualdad al “Papá”. En la tabla Cienciano sumó 5 puntos (sexto) y Comerciantes Unidos 2 unidades (décimo octavo) y último en el acumulado con 13 puntos.