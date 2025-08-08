Carlos Desio :“Ante Bolívar será un partido sumamente complicado”

El entrenador de Cienciano del Cusco Carlos Desio, lamentó no haber conseguido un triunfo en su visita a Cutervo ante Comerciantes Unidos (1-1) y analizó lo que será el próximo reto por la Copa Sudamericana ante Bolívar en La Paz. “El empate sirve, pero nosotros venimos a sumar de a tres. El primer tiempo lo teníamos controlado, manejamos el balón y el partido, pero nos faltó profundidad en los últimos metros”, señaló.

El técnico reconoció que ya esperaba un duelo exigente frente a Comerciantes Unidos. “Sabíamos que iba a ser un equipo vertical y, a pesar del gol en contra, seguimos intentando y buscándolo”, afirmó.

Pensando en el duelo de este miércoles 13 ante Bolívar, el estratega argentino anticipó un reto de alta exigencia. “Será un partido complicadísimo, donde ellos serán locales y querrán imponerse. Nosotros debemos jugar mucho más ordenados que hoy para poder sacar un buen resultado”, concluyó.