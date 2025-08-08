Camucha Negrete deja «Monólogos de la Vagina» por urgencia médica

Promete volver pronto y partir de este jueves asume su papel la experimentada y reconocida actriz Martha Figueroa

Solo es un hasta luego. La actriz Camucha Negrete se retira momentáneamente de la obra teatral “Monólogos de la vagina” que va de miércoles a domingo en el Teatro Marsano. El último miércoles fue su última participación con teatro completamente lleno y anunció sus compañeras Sonia Oquendo y Pilar Brescia su salida temporal por “una urgencia médica”.

“Chicas tengo que darles una noticia, voy a tener que dejar mi sillón de la ‘vagina’ por un tiempo nada más, es una urgencia médica la que tengo. Pero voy a dejar de reemplazo a una persona muy querida, pero voy a regresar”, comenta Camucha en un video publicado en la página oficial del Teatro Marsano donde presentó oficialmente a la experimentada actriz Martha Figueroa.

La experimentada actriz, quien recientemente participó en la exitosa telenovela ‘Pituca sin Lucas’ y se ganó el cariño del público con su papel de Cocó De La Puente y su romántica relación con don Bernardo (Roberto Moll), se suma a la obra desde este jueves hasta el retorno de Camucha que aseguró “será muy pronto”.

“Feliz de sumarme al elenco, la semana pasada la productora general Makhy Arana me hizo la propuesta y tuve que aprenderme el libreto en todos estos días. Encantada de participar en esta obra y sólo cuidaré el sillón de Camucha, ella tiene que regresar pronto”, dijo Martha Figueroa.

Por su parte, Camucha se mostró emocionada de despedirse del público con el teatro lleno y además el último miércoles recibió la visita de su gran amigo y figura de Willax TV, Rodrigo González. “Es urgencia médica que no puedo posponer, voy a regresar a penas me recupere con las indicaciones del médico.

Me encanta esta obra, para mí ha sido muy liberador estar acá como Camucha, antes no podía ni mencionar la palabra vagina”, indicó la actriz y recordada conductora de televisión.

“Monólogos de la vagina” ha sido traducida a más de 45 idiomas, se ha presentado en más de 120 países y representada por casi todas las actrices del mundo, como Melanie Griffith, Susan Sarandon, Kate Winslet, Jane Fonda, entre otras. Cuenta con la dirección del actor y director Sergio Galliani, a quien actualmente vemos en la serie televisiva ‘Al fondo hay sitio’, y la producción general de Makhy Arana.

La obra va los días miércoles, jueves, viernes y sábados 8:00 p.m. y Domingos 7:00 p.m. Entradas en Teleticket y en la misma boletería del teatro.