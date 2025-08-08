Cajamarca: primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial dicta sentencias en 9 días contra ladrones que robaron celular

Tres ladrones que asaltaron y arrojaron al piso a Justiniano Becerra Flores para robarles dos celulares y su billetera con 920 soles, documentos personales y dos tarjetas de crédito, fueron condenados a penas efectivas, por el Poder Judicial de Cajamarca.

El Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cajamarca emitió sentencia condenatoria unánime contra Dante Aliyeri Hoyos Vega, Brayan Medina Vega y Alex David Cusquisibán Arévalo, por el delito de robo agravado en agravio de Justiniano Becerra Flores.

El juzgamiento inició el 22 de julio del 2025 a cargo del juez Mario Lohonel Abanto Quevedo y concluyó con la notificación de la sentencia completa el 07 de agosto del 2025, demostrando celeridad e imparcialidad conforme a la legalidad penal.

Los tres jueces valoraron cada una de las pruebas discutidas, que demostraron que los tres sentenciados actuaron de forma conjunta y ejercieron violencia física para despojar a la víctima de dos teléfonos móviles y una billetera con 920 soles, en una calle desolada de Cajamarca en horas de la madrugada.

Durante el desarrollo del juzgamiento, el colegiado corrigió la calificación jurídica de los hechos que incluyó la agravante por tratarse de un robo a una persona adulta mayor, sin embargo, al no acreditarse que los acusados conocieran la edad de la víctima antes del robo, se desestimó ese pedido.

También la fiscalía solicitó una pena de 21 años y 3 meses, sin embargo, por falta de justificación con prueba, los jueces impusieron la pena que establece la ley. Respecto de la reparación civil, ya que se recuperaron los bienes que fueron robados y no se justificó con prueba el pedido inicial del Ministerio Público los jueces ordenaron el pago de mil soles.

Así, los tres jueces condenaron a Brayan Medina Vega y Alex David Cusquisibán Arévalo a una pena de 15 años de cárcel efectiva y a Dante Aliyeri Hoyos Vega debido a que tuvo 20 años de edad, le impusieron 11 años de cárcel.

Debido a que los tres sentenciados ya están cumpliendo prisión preventiva en el penal de Cajamarca (porque fueron capturados cuando cometieron el delito), los jueces ordenaron que permanezcan presos mientras la Sala Penal revise su sentencia si ellos la apelan y si no lo hacen, seguirán cumpliendo sus penas en la cárcel.