Alianza Lima obligado a traerse los tres puntos de su partido ante Ayacucho F.C.

No tiene otra opción que ganar. Alianza Lima visita este sábado por la tarde a Ayacucho F.C. con la necesidad de traerse el triunfo si pretende aun seguir en la pelea por ganar el Torneo Clausura, tras un comienzo irregular que solo le ha permitido sumar 5 puntos de 12 posibles. Los íntimos con varias bajas afrontan este cotejo, ante un rival que también urge de ganar para alejarse del “fantasma” del descenso.

Néstor Gorosito entrenador de los blanquiazules y que viene de igualar 0-0 con Cristal en Matute, no contará con Sergio Peña (expulsado), Paolo Guerrero, Eryk Castillo, Piero Cari (lesionados) y Guillermo Enrique (reservado), manteniendo la base de la oncena que enfrentó a los rimenses, con las variantes del uruguayo Pablo Ceppelini en lugar de Sergio Peña, y de Josué Estrada por Guillermo Enrique.

El argentino Sergio Castellanos el técnico de los “zorros” que viene de caer en su visita a Sport Huancayo 3-1, buscará dar la sorpresa y lograr la victoria, jugando en su nuevo fortín del Estadio Las Américas de San Juan Bautista y con un lleno de espectadores que agotaron las entradas puestas a la venta. La dupla ofensiva de Arakaki y Pérez son las cartas de gol que tienen hoy.

ALINEACIONES

AYACUCHO F.C.: Valencia; Falconí, León, Ataupillco, Yovera; Bilbao, Loayza, Orue, Vílchez, Arakaki y Pérez. DT: S. Castellanos.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Estrada, Zambrano, Garcés, Trauco; Noriega, Gaibor, Ceppelini; Quevedo, Barcos y Gentile. DT: N. Gorosito.





ARBITRO: Mike Palomino

HORA: 1:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Las Américas de Ayacucho