Titular del MTC responde a iniciativa de la Municipalidad de Lima sobre el tren Lima–Chosica: «Se evaluará»

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, aclaró que el Ejecutivo no ha modificado su posición respecto al proyecto del tren Lima – Chosica. En ese sentido, recalcó que cualquier avance en esta iniciativa debe abordarse con rigurosidad técnica y dentro del marco legal establecido.

Sandoval se pronunció tras la solicitud presentada por la Municipalidad de Lima, encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, quien propuso un formato de decreto de urgencia ante la Presidencia del Consejo de Ministros para acelerar el proceso de ejecución del proyecto ferroviario.

«Está en todo su derecho. Se evaluará. Se evaluará. Nosotros hemos demostrado desde el día uno que estamos dispuestos a sacar lo mejor, pero desde el punto de vista responsable, técnicamente, de acuerdo a las normas y, sobre todo, protegiendo la vida y la salud de las personas», indicó a un medio radial.

«Hay que ver las propuestas recientes. Me dicen que el Colegio de Ingenieros ha pedido unos días para presentar una propuesta. El 18, la concesionaria presenta otra propuesta. Y de acuerdo a ello evaluamos (…). Usted no puede cambiar de postura cuando se trata de ser responsable y actuar con tecnicismo y actuar dentro del marco legal. Eso no se cambia», agregó.

El titular del MTC indicó que dicho pedido será evaluado desde una perspectiva técnica y normativa. Además, enfatizó que el Gobierno tiene el compromiso de impulsar obras de infraestructura, pero estas deben cumplir con todos los requisitos legales y técnicos para garantizar su viabilidad y sostenibilidad.