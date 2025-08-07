Se suscribieron contratos con postores adjudicados para atención de piloto “Desayuno en mi cole” en Lima y Callao

● Los 25 contratos firmados permitirán atender a 62 instituciones educativas de Lima y Callao desde el 11 de agosto.

Luego de la adjudicación al 100 % del proceso de compras para el servicio de la nueva forma de atención del piloto del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social “Desayuno en mi cole”, se firmaron los contratos entre siete Comités de Compras y los postores adjudicados que atenderán las 62 instituciones educativas en Lima y Callao a partir del 11 de agosto.

El proceso de compras fue dirigido a personas naturales y jurídicas, y estuvo a cargo de los Comités de Compra, integrados por representantes del gobierno local (municipalidades y redes de salud), subprefectos y padres de familia.

Cabe señalar que los Comités de Compras tienen como función seleccionar a los postores, suscribir los contratos y efectuar los pagos por el servicio de alimentación escolar brindado en cada una de las 62 instituciones educativas.

Con la firma de los mencionados contratos, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa de Alimentación Escolar, asegura la ejecución de esta innovadora forma de atención en los mencionados colegios de Lima y Callao, que ya cuenta con infraestructura adecuada —cocinas y almacenes— implementada previamente por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) del Midis.

El piloto “Desayuno en mi cole” atenderá a un total de 16 989 escolares, que recibirán todos los días un desayuno nutritivo, inocuo y preparado en sus propios colegios, compuesto por un bebible (preferentemente a base de granos andinos), un acompañamiento y un complemento como fruta fresca.

Este piloto busca sentar las bases para una alimentación escolar más cercana, segura y participativa, promoviendo el involucramiento y responsabilidad activa de la comunidad educativa y asegurando una mejor calidad en el servicio.

Lista de postores adjudicados: https://heh5t-5k7ys3pi.wasimikuna.gob.pe/01x-r4Bpi6/webpub/documentos/CUADRO_DE_POSTORES_ADJUDICADOS.pdf