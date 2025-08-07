Revista France Football anunció a los 30 nominados al Balón de Oro 2025

La prestigiosa revista France Football anunció hoy jueves a través de sus canales oficiales a los nominados al Balón de Oro 2025 tanto a nivel masculino como femenino. La organización reveló los 30 mejores jugadores del mundo los cuales serán ubicados en orden ascendente hasta llegar al futbolista que haya logrado ganar el importante galardón individual.



Aunque no hay un claro favorito, los jugadores que más han sonado para llevarse el premio son el francés Ousmane Dembélé del París Saint Germain y el español Lamine Yamal del F.C. Barcelona, y ambos jugadores están presentes en el listado.

Por su parte, resalta la presencia de jugadores como el noruego Erling Haaland, el francés Kylian Mbappé, el egipcio Mohamed Salah, los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham, Viktor Gyokeres, el polaco Robert Lewandowski entre otros.



En cuanto a la presencia latinoamericana figuran futbolistas de Argentina y Brasil, quiénes están nominados como Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Raphinha (F.C. Barcelona) y Vinicius Júnior (Real Madrid).

La lista completa al Balón de Oro masculino 2025 es la siguiente: Ousmane Dembélé,

Gianluigi Donnarumma, Jude Bellingham, Désiré Doué, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Erling Haaland, Viktor Gyokeres, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewwandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Scott McTominay, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Joao Neves, Pedri, Cole Palmer, Michael Olise, Raphinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Virgil van Dijk, Vinicius Júnior, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Vitinha y Lamine Yamal.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 será el próximo 22 de septiembre en París Theatre du Chatelet de Paris. Para este año habrá grandes novedades ya que se entregarán el Trofeo Kopa, el Yashin y el Gerd Muller también para el fútbol femenino. En anteriores ediciones, solo recibían el Balón de Oro, el trofeo al club del año y el trofeo a mejor entrenador/a.