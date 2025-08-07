Puente Piedra: moderno parque se llamará Teófilo Cubillas Arizaga

Teófilo Cubillas Arizaga se llamará el moderno parque y complejo deportivo del sector La Floresta, en el distrito de Puente Piedra, el mismo que será inaugurado en octubre.

Acompañado del Nene Cubillas, el alcalde de Lima Rafael López Aliaga puso la primera piedra de ese proyecto que demandará una inversión cercana al millón 200 mil soles. La reunión congregó a numerosos vecinos de Puente Piedra, distrito en el que nació y se formó futbolísticamente Teófilo Cubillas.

El Nene agradeció la deferencia del alcalde y aseguró que en ese lugar se forjarán nuevos valores para el deporte, en una losa multiuso para la práctica del fútbol, vóley y básquetbol. Recomendó a la niñez practicar deporte intensamente, pero sin descuidar los estudios. Ambos tienen que ir de la mano. Esa fue siempre la preocupación de sus padres.

Por su parte, López Aliaga señaló que con este proyecto se rinde homenaje a un insigne futbolista, al que admiró desde la época de su juventud, cuando vivía en la hacienda Pomalca de Lambayeque. También reveló su admiración por Roberto Challe, figura de Universitario de Deportes y de la selección.