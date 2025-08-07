Presidenta de la Corte Superior de Lima juramentó a 33 fedatarios con especialización en informática

Dra. Miluska Cano dijo que la justicia tiene que modernizarse y prepararse para los desafíos digitales

En una significativa ceremonia realizada en la sede Alzamora Valdez, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL), Dra. Miluska Cano López, tomó juramento a 33 nuevos Fedatarios Juramentados con Especialización en Informática (FJEI), profesionales acreditados para actuar con fe pública en entornos digitales.

El evento contó con la presencia del exjefe del Consejo de Ministros, Dr. Pedro Angulo Arana, así como de la jefa de la Oficina Desconcentrada de Atención al Ciudadano (ODANC), Mirtha Bendezú Gómez.

Durante su intervención, la Dra. Cano López resaltó la importancia de fortalecer el sistema de justicia a través de la modernización tecnológica. “La justicia no puede quedarse atrás mientras el mundo avanza a pasos agigantados. Estos profesionales, miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, han cumplido con los requisitos legales y están preparados para enfrentar los desafíos del entorno digital”, señaló.

Los nuevos fedatarios recibieron sus certificados de idoneidad técnica de manos de la Dra. Cano y del Dr. Angulo. En representación del grupo, el letrado Luis Aguilar Janto agradeció el respaldo institucional y renovó el compromiso de los fedatarios con la legalidad y la protección de la ciudadanía.

Por su parte, la coordinadora del programa FJEI, Rosmary Rondón Barriga, destacó que estos profesionales serán “los guardianes de la verdad en el universo digital”, encargados de asegurar la autenticidad documental frente al creciente fenómeno de la ciberdelincuencia y el fraude digital, tanto a nivel nacional como internacional