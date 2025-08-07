Poder Judicial liberó a sujeto que realizó tocamientos indebidos a la actriz Kimberly Pérez

El Poder Judicial dispuso la libertad del procesado Guillermo Lucio Soto Meléndez, acusado presuntamente de realizar tocamientos indebidos a la actriz la actriz Kimberly Pérez Infante en la avenida República de Panamá en el distrito de Surquillo.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó comparecencia con restricciones por el plazo de seis meses contra Guillermo Soto Meléndez, como presunto autor del delito de tocamientos indebidos en agravio de la actriz kimberly Pérez.

Asimismo, dispuso una serie de reglas de conducta que el imputado Soto Meléndez deberá cumplir entre las cuales está la prohibición de acercarse o comunicarse con la agraviada con fines de agresión física o psicológica, acudir a firmar en la oficina de Control Biométrico del Poder Judicial, entre otras.

Durante la audiencia, el procesado no aceptó ser autor del delito que se le imputa, por lo que el expediente será remitido al Juzgado Penal Unipersonal para el inicio del juicio oral.

Fiscalía solicitó proceso inmediato

La Fiscalía solicitó la incoación de proceso inmediato para dar celeridad al caso y obtener una sentencia para el imputado Guillermo Soto, quien habría cometido el delito de tocamientos indebidos, en agravio de Kimberly Pérez.

Como parte de las diligencias urgentes e inaplazables, la Fiscalía recabó la declaración de la agraviada y del investigado, así como los videos que registraron el hecho, entre otros para el esclarecimiento del caso.

El caso está a cargo de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro del Cuarto Despacho, liderada por la fiscal provincial Graciela Muñoz Escobedo.

La actriz peruana denunció ante la Policía haber sido víctima de tocamientos indebidos cuando salía del gimnasio ubicado en la avenida República de Panamá en el distrito de Surquillo y dijo que el sujeto le realizó tocamientos en el glúteo derecho y como pruebas existe las cámaras de seguridad.