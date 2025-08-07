Paolo Guerrero busca volver lo más pronto posible a jugar en Alianza Lima

El delantero de Alianza Lima Paolo Guerrero, , que se perdió los últimos tres partidos del club íntimo a raíz de una lesión al tobillo señalando que está tratando de volver lo más pronto posible, habiendo superado la misma. Es lo más factible que esté listo para el partido de ida de la Copa Sudamericana ante la Universidad Católica de Ecuador en Matute el miércoles 13.

Sobre la incorporación de Gianfranco Chávez al plantel blanquiazul, señaló que lo han recibido de la mejor manera., y que tiene una buena proyección y considera que será un aporte valioso. Consultado por el Aniversario de Universitario, remarcó: «Desearles lo mejor pero Alianza sigue siendo el más grande».