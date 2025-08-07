Lurín: dictan nueve meses de prisión preventiva contra ladrón que robó celular a una mujer

El ladrón Michael Bernales Sandi acusado presuntamente de robarle el celular a una mujer en el distrito de Lurín, el pasado 3 de aogosto, pasará nueve meses recluido en un penal de la capital

El segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín obtuvo la medida coercitiva contra Michael Bernales Sandi (37) en calidad de coautor, por el presunto delito contra el patrimonio, robo agravado, en agravio Letty Midalith Gutiérrez Huachaca (28)

De acuerdo a las investigaciones, el robo se habría cometido el 3 de agosto de 2025, momentos en que la agraviada Letty Midalith Gutiérrez Huachaca, en compañía de su pareja, se retiró de una reunión familiar y se dirigió a su domicilio ubicado en Los Huertos de Santa Genoveva, distrito de Lurín, pero en el camino discutieron, por lo que ella bajó del vehículo y, para despistar a su pareja, se escabulló por una calle.

En esas circunstancias, dos desconocidos se le acercaron; uno de ellos la cogió del cuello, mientras que el investigado Michael Bernales Sandi le arrebató el celular. Luego los sujetos fugaron en diferentes direcciones. La agraviada se dirigió a la DEPINCRI y el personal policial inició la búsqueda de los atacantes.

Posteriormente, observaron a un grupo de cuatro personas libando licor y la agraviada, que acompañaba a los efectivos policiales, reconoció a uno de los asaltantes, por lo que personal policial lo intervino y, al realizarle el registro personal se le halló en su poder el celular de la víctima, siendo conducido a la comisaría para las diligencias correspondientes.

El fiscal adjunto provincial Alex Paúl Rojas Obregón realizó las acciones de ley y logró la recabación de los elementos fehacientes de convicción logrando que se dicte dicha prisión. El caso es investigado por la fiscal provincial Rossina Apesteguía Borjas.