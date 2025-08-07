López Aliaga pretende honrar a Milei con las Llaves de la Ciudad arrogándose voluntad popular

El anuncio del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de entregar las llaves de la ciudad al presidente argentino Javier Milei durante su visita en noviembre de 2025 para la 63ª CADE Ejecutivos, ha generado un considerable debate sobre la representatividad de dicha acción y la apropiación de la voluntad de los ciudadanos.

López Aliaga expresó su «profundo respeto» por Milei, a quien calificó de «salvador para Argentina», y afirmó que la entrega de las llaves no es una decisión personal, sino un honor otorgado por la ciudad de Lima.. El burgomaestre alabó la gestión de Milei, señalando: «Mire lo que piensa ahora el argentino promedio, cómo ha volteado un país que estaba recontra quebrado, cómo lo ha volteado teniendo orden y disciplina y claridad en la meta». Afirmación sesgada porque hay opiniones contrarias dentro de muchos colectivos civiles argentinos.

Un Gesto polémico bajo la lupa ciudadana

La decisión del alcalde López Aliaga ha levantado cuestionamientos sobre si la entrega de un símbolo tan significativo como las llaves de la ciudad puede realmente atribuirse a la «voluntad de Lima» sin una consulta o un consenso más amplio de sus habitantes. Críticos señalan que, si bien el alcalde tiene la potestad de realizar este tipo de gestos protocolares, atribuirlos directamente a la ciudad como un ente unificado podría interpretarse como una apropiación de la opinión de todos los limeños.

¿Su admiración personal representa el sentir colectivo?

La entrega de las llaves de la ciudad ha reabierto el debate sobre la autonomía de las autoridades para realizar gestos que, si bien son simbólicos, pueden ser percibidos como representativos de un sentir popular que no necesariamente es la realidad. ¿Refleja esta entrega de llaves al cuestionado Milei el sentir de los limeños? ¿O es una expresión de la admiración personal del alcalde hacia el mandatario argentino? La pregunta queda abierta para la ciudadanía.