Gore Callao entregará 85 motocicletas a la Policía Nacional para reforzar el patrullaje en todo el primer puerto

Este jueves 8 de agosto, a las 11:30 a. m., en la Plaza Grau del Callao, el Gobierno Regional (Gore) del Callao, que lidera Ciro Castillo Rojo Salas, entregará 85 motocicletas a la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de cerrar la brecha de patrullaje motorizado en los distintos distritos del primer puerto.

Una de las principales ventajas operativas de las motos es su capacidad para adaptarse a la compleja geografía del Callao, especialmente en sectores como los cerros de Mi Perú, los asentamientos humanos de Ventanilla y los arenales de Pachacútec, donde el ingreso de patrulleros se ve limitado por el terreno o la estrechez de las vías.

La mayor disponibilidad de motocicletas permitirá una respuesta más rápida, ágil y oportuna ante emergencias, mejorando así la capacidad de patrullaje preventivo, persecución e intervención en zonas con alta incidencia delictiva.

Actualmente, Callao cuenta con 174 motocicletas activas, de acuerdo con información del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. De ese total:

• Callao Cercado concentra la mayor cantidad operativa: 123

• Le siguen Ventanilla con 39

• Bellavista (5), La Punta (4), La Perla (2) y Carmen de la Legua Reynoso (1).