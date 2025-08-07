Franco Velazco nuevo Administrador Temporal de Universitario ifreció detalles de lo que será su gestión

En el día del Aniversario 101 de la institución, el nuevo administrador temporal de Universitario, Franco Velazco, se presentó en conferencia de prensa junto a su equipo de trabajo y habló de lo que será su gestión al frente de la entidad crema, y de los objetivos que se tienen, además de referirse al tema de los derechos de televisión. Estuvo acompañado de su equipo de trabajo, entre los cuales estaban Álvaro Barco y Antonio García Pye.

«Es una gestión que viene batallando, liderando por recuperar la institucionalidad del club, no solamente en la parte deportiva, que los logros son objetivos y palpables, sino también en la parte institucional. No tenemos nada que cambiar, sino más bien sostener este proceso que iniciamos hace 4 años para buscar la consolidación de la institución, ha sido para nosotros una tarea muy ardua para poder recuperar la credibilidad y la institucionalidad de la ‘U’, en la gestión de Jean (Ferrari) se logró ese primer propósito, poner a la ‘U’ en lo más alto, no solamente de la competencia nacional sino también a nivel internacional», indicó Velazco.

Añadió: «La misión de esta plana es básicamente buscar en estos próximos tres años la consolidación, no solamente seguir marcando una diferencia importante en la parte deportiva nacional, sino también dar ya saltos más importantes a nivel internacional. El club ha basado su gestión institucional en el cumplimiento de normas financieras, dando cumplimiento a la Ley 32113 ha presentado en los periodos 2021, 2022, 2023 la auditoría financiera correspondiente, información que se le presentó oportunamente a la Sunat y no tienen ningún tipo de observación.

Por último se refirió a los Derechos de Televisión: «Nosotros tenemos actualmente un modelo exitoso contractual (Gol Perú). Nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que se nos imponga un modelo contractual donde se ponga en riesgo el cumplimiento de esos contratos. Nos tiene sin cuidado hoy cómo discuten los demás clubes con la actual casa televisora. Vamos a esperar que esta nueva conformación de la liga pueda asumir esa responsabilidad proponiendo una visión de manera global en beneficio de todos los clubes.