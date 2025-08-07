Fiscalía solicita 9 meses de prisión preventiva para el alcalde de Medio Mundo de Huaura por intentar matar a su pareja

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura pidió nueve meses de prisión preventiva para el alcalde del centro poblado de Medio Mundo del distrito de Vegueta, provincia de Huaura, Diego Cadillo Crisóstomo por intentar matar a golpes a su pareja Diana en el interior de su vivienda de dicha ciudad.

El Ministerio Público hizo este pedido al formalizar la investigación preparatoria por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente D. H. V., de 34 años de edad. La Fiscalía está a la espera que el Poder Judicial programe hora y fecha para la audiencia.

El fiscal provincial Walberto Rodríguez Champi formuló el requerimiento tras efectuar diversas diligencias para esclarecer los hechos, entre ellas, recabar la declaración de la víctima en cámara Gesell, así como de los policías intervinientes; inspeccionar el lugar de los hechos; visualizar las cámaras de videovigilancia; entre otros actos de investigación.

Según las pesquisas, Diego Cadillo habría ingresado en estado de ebriedad a la vivienda que habitaba junto a la agraviada y, tras una discusión, le habría propinado puñetes y rodillazos en diferentes partes de su cuerpo. Posteriormente, la víctima pudo ser auxiliada por vecinos de la zona.

A través de estos actos, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la persecución de delitos que afecten la integridad de las personas mediante diligencias y solicitudes que permitan aclarar hechos de violencia contra las mujeres.