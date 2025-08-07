Beto Sánchez va por el triunfo en el Rally Coayllo Final del Torneo ACP este domingo 10

Está de vuelta. Beto Sánchez reaparece este domingo 10 en el Rally Coayllo última fecha y final del Campeonato de la modalidad del Automóvil Club Peruano (ACP). Estará en partida de la categoría Super Turismo teniendo en la butaca derecha, como siempre, a Guillermo Pérez.

La prueba debe definir a los clasificados del ACP al Nacional de la modalidad en once categorías. La carrera tendrá cuatro desafiantes recorridos. PE1 y PE3, Coayllo-Cata (20km) y PE2 y PE4 Cata-Omas (10,7km). El piso será de tierra en muy buen estado de conservación.

El inicio de la temporada en la tierra no le ha sido muy auspicioso. Lamentablemente, la jornada de estreno en Huancayo tuvo que ser cancelada por seguridad. Luego, en el Rally del Mantaro, segunda fecha del certamen huanca, tuvo un gran desempeño. Al inicio parte bien, se confunde entre los líderes de la prueba y de su clase. En tres pruebas especiales el auto respondía a las exigencias del piloto y de la ruta sobre los 3,000 m.s.n.m.

En la segunda parte debían repetir este mismo recorrido completando seis especiales. A poco de arribar al final del P6 y primer día de competencias, lamentablemente tiene problemas al frenar. Debe parar, revisión y encuentran la manguera del freno roto. Al no tener repuesto, por seguridad de la tripulación y de los demás competidores debe retirarse. Esto ocurre en el preciso momento q empezaba a remontar en busca de la punta de la prueba.

Beto Sánchez, al ganar el Rally Chongos Bajos 2024, logró, después de 32 años, alcanzar el título del Automóvil Club de Huancayo el año pasado. Coayllo debe ser la revancha para el buen piloto huancaíno.