Pretty Shangase, la cantante zulu que conmueve con su voz en un circo!

«Viaje a Mombasa» se ha convertido en toda una sensación de esta época del año en Lima, y más aún si los animales representados por marionetas a escala real, la conmovedora historia de Mosi, los acróbatas y demás personajes han hecho de este espectáculo familiar toda una grata novedad que se expone cada tarde en el Centro de Exposiciones del Jockey Club del Perú.

Sin embargo, ha sido la poderosa voz de Pretty Shangase , cantante y actriz sudafricana de la etnia zulú, la que ha conquistado al público peruano función tras función relatando con su música cada secuencia y acto que incluye este espectáculo familiar llamado «Viaje a Mombasa».

Conocida en su país por su participación en la serie «Generations: The Legacy» , y por llevar su canto a escenarios internacionales como Alemania, Francia y Turquía, Pretty manifiesta: “Canto sobre la esperanza, el amor, la pobreza, y la inspiración. Mis canciones están influenciadas por mi vida y por la dualidad de Sudáfrica: un país moderno, pero también profundamente tribal”.

La carismática cantante además compuso parte de las letras en zulú para el espectáculo, integrando su historia personal y su cultura. Pretty es acompañada por músicos sudafricanos del tambor djembé, quienes aportan una riqueza rítmica y cultural que conecta directamente al público con el alma del continente africano.

«Viaje a Mombasa» ya entra en sus últimas funciones diarias de 3pm, 6pm y 8pm hasta este domingo 10 de agosto, por lo que lanzado una promo flash del 40% de descuento aplicable para los tickets disponibles en la web de Teleticket y también en la boletería presencial del circo que cuenta con estacionamiento privado.

Una experiencia inolvidable para grandes y chicos, que invita a descubrir, sentir y reflexionar sobre nuestro vínculo con la naturaleza, la diversidad cultural y la esperanza.

