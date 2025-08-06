Selección Peruana de Voleibol cayó ante Puerto Rico 3 sets a 0 en Copa Panamericana en Colima-México

No pudo mantener el invicto. La Selección Peruana de Voleibol Femenino, fue derrotada por su similar de Puerto Rico por 3 sets a 0, en el marco de la cuarta fecha el Grupo “A” de la Copa Panamericana que se realiza en la ciudad de Colima-México. Las nuestras habían ganado sus tres primeros cotejos ante Cuba (3-2), México (3-1) y Costa Rica (3-0).

Los parciales fueron de 25-14, 25-21 y 25-14. Si bien el segundo set fue el más peleado y estuvo punto a punto, finalmente las portorriqueñas lograron la diferencia de cuatro puntos. En los otros sets si marcaron una superioridad ante nuestras chicas, que no lograron remontar el partido.

Perú ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos (en 4 partidos), detrás de Puerto Rico que tiene 13 (en 3 partidos). Nuestras seleccionadas ya culminaron su participación en la primera fase y como segundas deberán jugar los playoffs de Cuartos de Final ante Colombia o Venezuela del Grupo “B”. Puerto Rico pasa directamente a semifinales.