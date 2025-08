Perú de pie contra Colombia: Cancillería, Congreso y Gobierno Regional de Loreto rechazan pretensiones territoriales de Petro

Canciller afirma que Perú no se ha apropiado de ninguna isla en el río Amazonas y viaja a Colombia a aclarar situación.

 Afirman que presidente colombiano, con su sorpresivo anuncio, trata de desviar la atención de sus problemas internos.

El presidente colombiano Gustavo Petro acusó al Perú de “copar” territorio que considera suyo y anunció que celebrará el Día de la Independencia en Leticia, ciudad fronteriza con nuestro país. El canciller Elmer Schialer rechazó estas

afirmaciones y sostuvo que “Perú no va a ceder ni un milímetro de su territorio”.

La disputa se centra en el distrito de Santa Rosa de Yavarí, en Loreto, donde organismos estatales peruanos mantienen presencia desde hace décadas.

El gobierno de Colombia reavivó la tensión diplomática con el Perú al cuestionar nuevamente la soberanía de nuestro país sobre el distrito de

Santa Rosa de Yavarí. El presidente Gustavo Petro anunció que trasladará la

conmemoración del Día de la Independencia a Leticia como protesta por supuestas acciones peruanas en la zona fronteriza.

“El gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro”, declaró Petro en sus redes sociales. El mandatario colombiano afirmó que el Perú promulgó una ley para apropiarse de islas ubicadas al norte del río Amazonas.

LA RESPUESTA

PERUANA NO SE HIZO

ESPERAR

El canciller Elmer Schialer calificó las declaraciones de erradas “jurídica, técnica e históricamente”. En diálogo con Canal N, el funcionario explicó que un brazo del Amazonas separó la isla Chinería y creó lo que se conoce como isla Santa Rosa. “Años más tarde ese brazo se secó tras cortar la isla y la punta se volvió a unir a Chinería”, detalló. Schialer lamentó las expresiones del presidente colombiano. “La posición colombiana está errada.

El tema está zanjado hace mucho tiempo”, sostuvo el canciller peruano.

El ministro anunció que viajará a Colombia en septiembre para abordar la problemática por la vía diplomática. También reiteró que organismos estatales peruanos como la Sunat y la Marina de Guerra mantienen presencia en Santa Rosa desde hace décadas.

#EL TERRITORIO

EN DISPUTA

Santa Rosa de Yavarí es un distrito de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto. La zona cuenta con cerca de tres mil habitantes que denuncian abandono estatal y carecen de servicios básicos. En emergencias médicas, los pobladores recurren a Leticia o Tabatinga, en Brasil.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen presencia en la isla. En 2024, se realizó un acto de izamiento de la bandera peruana como muestra de soberanía estatal.

El año pasado, el director de Soberanía Territorial de Colombia, Felipe Cadena Montenegro, señaló que Santa Rosa “no pertenecía al Perú y que estaría

ocupada irregularmente”.

El Congreso peruano rechazó categóricamente estas afirmaciones y las calificó como “pretendida usurpación del territorio”.

PROTOCOLO DE 1934

DEFINE LOS LÍMITES

Petro advirtió que la “apropiación unilateral” de estos terrenos podría

afectar la economía de Leticia al limitar su acceso al río Amazonas.

“Esa acción unilateral y violatoria del tratado puede hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico quitándole su vida comercial”, declaró.

El presidente colombiano subrayó que su gobierno priorizará el diálogo diplomático antes que cualquier otra medida. Colombia buscará “soluciones diplomáticas” respetando los mecanismos institucionales previstos en el

tratado internacional.

El Protocolo de Río de Janeiro se firmó el 24 de mayo de 1934 para cerrar

la disputa histórica por la soberanía amazónica entre ambos países. Este

acuerdo ratificó el Tratado Salomón-Lozano de 1922, que estableció como línea fronteriza principal el río Putumayo y consolidó la frontera colombo-peruana sobre bases jurídicas.

Perú no va a ceder

Las relaciones bilaterales vienen tensas desde la vacancia de Pedro Castillo y

la asunción de Dina Boluarte, proceso que Petro no reconoció. Colombia y México bloquearon que el Perú asuma la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico. Nuestro país retiró a su embajador de Bogotá y declaró al mandatario colombiano “persona no grata”.

Los reclamos colombianos carecen de sustento legal y técnico. Santa Rosa de

Yavarí forma parte del territorio peruano desde la definición de límites de 1934. Los cambios geográficos naturales del río Amazonas no alteran la soberanía establecida por tratados internacionales. Colombia busca aprovechar estos fenómenos naturales para justificar pretensiones territoriales sin fundamento jurídico. El Perú debe mantener su posición firme ante estos intentos de desestabilización y reforzar su presencia estatal en la zona fronteriza.

DATO: EL CONFLICTO territorial entre Colombia y Perú tiene raíces profundas que se remontan al siglo XIX. Las disputas atravesaron negociaciones fallidas,

colonizaciones y enfrentamientos armados como el de La Pedrera en

1911 y la toma de Leticia en 1932 por ciudadanos peruanos, lo que

desencadenó la guerra colombo-peruana. El Protocolo de 1934 cerró definitivamente este capítulo conflictivo y estableció que solo podrá

modificarse por acuerdo mutuo o decisión de un tribunal internacional.