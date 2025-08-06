Minsa: 28 700 mamografías se han realizado en lo que va del año a nivel nacional

*Cifra es más del doble en comparación al mismo periodo del año 2024 y en gran parte se debe a que se cuenta con más equipos biomédicos

Continuando con las acciones de la política del Gobierno peruano en la lucha contra el cáncer, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (Dpcan), en lo que va del año, ha realizado 28 700 mamografías a mujeres de 40 a 69 años a nivel nacional, más del doble en comparación al mismo periodo del año 2024 que alcanzó a 12 656 de este tipo de examen. Así también, se han realizado más de 399 000 exámenes clínicos de mama.

El incremento de los exámenes de mamografías se debe a que con una inversión de más de S/40 millones, el Minsa adquirió un total de 31 mamógrafos entre 2023 y 2024, los cuales fueron distribuidos en 18 regiones del país como Lambayeque, Loreto, Tacna, Cajamarca, Apurímac, Ucayali, Huancavelica, San Martín, Áncash, Madre de Dios, Junín, Ayacucho, Cusco, Pasco, Tumbes, Lima región, Ica y Callao.

El número de los equipos biomédicos fueron distribuidos de acuerdo a la realidad y necesidad de cada región.

En lo que va del año, se han realizado 3325 mamografías en enero, 5688 en febrero, 5341 en marzo, 4499 en abril, 5484 en mayo, 3764 en junio y 599 en julio que hacen un total de 28 700.

En el mismo periodo, en el 2024 se efectuaron 911 mamografías en enero, 958 en febrero, 864 en marzo, 1505 en abril, 1906 en mayo, 3370 en junio, 3142 en julio con un total de 12 656.

El Minsa resalta la importancia de realizar la mamografía en mujeres a partir de 40 años, pues, con estos modernos equipos, se ofrece un diagnóstico oportuno, incluso antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas mejorando así las posibilidades de un tratamiento exitoso.

Asimismo, el Minsa recuerda que deben tener en cuenta algunos signos clínicos de alerta de cáncer de mama como la aparición de un bulto en la mama secreciones en el pezón, hundimiento, cambio de textura y/o color de la piel de la mama, de presentarse alguno de los signos clínicos acudir a los establecimientos de salud más cercano.