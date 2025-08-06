Miguel Araujo fue operado de una fractura de su muñeca izquierda y será baja un mes en Cristal

Pésima noticia. Tras su destacada actuación ante Alianza Lima, Miguel Araujo, defensa central de Sporting Cristal sufrió fractura en la muñeca izquierda (a nivel del radio distal) y fue sometido a una intervención quirúrgica hoy miércoles por la tarde, informó en un comunicado el club bajopontino.

Según la información ampliada por la periodista Luccina Aparicio de Radio Ovación, se estima que su retorno a los campos de juego será entre 3 a 4 semanas, dependiendo de la evolución que tenga su proceso de recuperación.

La lesión en mención se produjo en una acción dentro del área celeste en los minutos finales del partido ante los íntimos, cuando Miguel Araujo bloqueó un potente remate de Matías Succar con peligro de gol, y luego del impacto en su cuerpo, todo su peso cayó sobre su mano izquierda, provocando la lesión en mención.

Al finalizar el partido en Matute, el zaguero rimense evidenciaba fuertes dolores, por lo que fue trasladado de inmediato a una clínica local para realizarse exámenes radiográficos que confirmaron la fractura en mención.

Sin duda, Miguel Araujo venía siendo una pieza clave en la defensa de Sporting Cristal, y su ausencia -se perderá los compromisos ante FBC Melgar en casa el domingo, luego frente a Binacional en Juliaca y contra UTC de locales. Tras ese partido, se parará el Clausura, por las dos últimas fechas de las Clasificatorias Sudamericanas que jugará la Selección, siendo un verdadero dolor de cabeza para el técnico Paulo Autuori.

Todo hace indicar que será Alejandro Pósito quien ocupará su lugar para el compromiso del domingo frente a Melgar en el Alberto Gallardo, tomando en cuenta que Gianfranco Chávez -fue dado de baja en el club de La Florida- y ya es nuevo refuerzo de Alianza Lima. Esto hace ver que se apresuraron en darle de baja a un jugador que habitualmente era titular antes de la llegada de Araujo.