Luis Abram retornará a Sporting Cristal para jugar el Torneo Clausura

Todos vuelven. Según en su cuenta “X” el periodista argentino César Merlo, señaló que el defensa de la selección peruana Luis Abram, tiene casi todo finiquitado para poder firmar por Sporting Cristal, club al cual ya defendió años atrás, para seguir su carrera profesional en la Liga 1.

Tras su salida del Atlanta United de la M LS, Abram analizaba varias ofertas para seguir jugando en el exterior, y de dos clubes peruanos (Alianza Lima y Sporting Cristal), y la balanza se inclinó al elenco rimense, cuyos directivos se pusieron en contacto con su empresario y el propio Abram, teniendo un 90% de acuerdo.

Ante la baja que tendrá el cuadro bajopontino de Miguel Araujo por una fractura en su muñeca izquierda que tuvo en el final del partido ante Alianza Lima, la llegada de Abram sería de mucha utilidad para el técnico Paulo Autuori.