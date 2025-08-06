Gian Piero Díaz y Renzo Schuller nuevamente juntos en Esto es Guerra

Conductor sorprendió a todos al volver al reality de competencia

Siguen las sorpresas en Esto es Guerra, pues esta noche fue presentado Gian Piero Díaz como conductor y hará dupla con Renzo Schuller; con quien se encontraba distanciado desde hace varios años.

El actor y conductor hizo se aparición en el reality de competencia causando sorpresa a todo el elenco de competidores y conductores. Sin embargo, al encontrarse con Renzo Schuller se dieron un fuerte abrazo, demostrando que el cariño sigue intacto.

«No sé que hago acá porque todavía pertenezco a Willax. Todo esto empezó en el 2011 junto a Renzo y era bonito darle esa felicidad a la gente a de ver a dupla que empezó todo», fue el comentario de Gian Piero al ser presentado en el set.

Tras esto, Renzo aclaró: «Este es un momento que muchos esperaban, estoy sorprendido, no lo sabía y te doy la bienvenida. Lo que vamos a hacer es divertirnos. No voy a explicar lo que pasó pero llevamos mucho tiempo sin conversar y como profesional que soy estaré aquí para seguir siendo una de las mejores duplas de la televisión», enfatizó Renzo.

Luego de eso, los cuatro conductores: Mathías Brivio, Katya Palma, Renzo Schuller y Gian Piero Díaz participaron en un reto sobre cultura general. Además, también presentaron al recordado ‘Jefe’, la voz en off del recordado Combate.