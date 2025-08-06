Génesis Inka Mountain Bike 2025: Travesía de 370 kilómetros entre la nieve y el mar

Nuestro país y la Región Ancash se alistan para lo que será una Travesía de Ciclismo de Montaña sin precedentes: la Génesis Inka MTB 2025. Más de 50 ciclistas provenientes de 9 países se reunirán del 26 al 30 de agosto para emprender un recorrido único iniciando en Chavín de Huantar, donde participarán en una ceremonia andina antes de cruzar los Andes, desde el Valle del Mosna en la sierra hasta el Valle de Huarmey en la costa.

Los bikers afrontarán el desafiante cruce de los Andes peruanos, atravesando la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra, valles costeros y el desierto hasta llegar al océano. En total, recorrerán más de 370 kilómetros en una travesía de 4 días, integrando la herencia de la cultura Chavín con la cultura Huari.

Esta experiencia permitirá desarrollar un corredor turístico que integre la Región Áncash en el mercado internacional de cicloturismo, considerando su variedad de paisajes, manifestaciones culturales y sitios arqueológicos.

La travesía tendrá 5 etapas, siendo la primera un prólogo alrededor de Chavín y las 4 siguientes rumbo al mar.

Etapa 1

Inicia en el monumento Chavín de Huantar hasta el mirador de Pogog, son 20 kilómetros con un aproximado de 700 mts de desnivel positivo.

Etapa 2

Muy temprano, comienza en Chavín y termina en el glaciar Pastoruri, considerada, por muchos, como la más dura, son poco más de 80 kilómetros del cruce de la Cordillera Blanca con un desnivel positivo mayor a 2,000 mts.

Etapa 3

Inicia en la ciudad de Recuay a 3,300 m.s.n.m. y termina en el pueblo de La Merced, pasando por la minera Lincuna, tienen un desnivel positivo de 1,300 mts, aproximadamente, y nos regala 25 kilómetros de miradores hacia la Cordillera Blanca.

Etapa 4

Va de La Merced a Pampas Grande pasando por la Mina Huinac, el bosque de Pullas Raimondi de Acuashpampa y el poblado de Cajamarquilla, para algunos otros, puede ser considerada como la más dura, ya que hay que superar 2 pasos de altura en 60 km y acumular un aproximado de 2,000 mts de desnivel positivo.

Etapa 5:

La última etapa es de bajada hacia el mar, desde Pampas Grande hasta Huarmey, sin embargo, a pesar de ser un descenso prolongado, agota los brazos y hay que superar un desierto de más de 20 kilómetros contra el viento para poder llegar al mar.

Mundo andino

La travesía Génesis pone en valor dos aspectos culturales, la primera relacionada a Chavín como el mayor centro de peregrinación del mundo andino, y es que, gracias a esta travesía serán 50 ciclistas internacionales que peregrinarán con ofrendas desde sus hogares para rendir homenaje a la cultura Chavín. Estas ofrendas son recibidas por un brujo andino en una ceremonia en el mismo monumento de Chavín de Huantar.

Y la segunda pone en valor la relación entre el Valle del Mosna (Chavín) y el Valle de Huarmey, según Javier Pulgar Vidal, geógrafo, filósofo e historiador peruano, sustenta que eran los chavines quienes se trasladaban en caravanas de llamas hacia Huarmey, no solo con fines de intercambios y comercio sino para la práctica de una tradición denominada Gormay, que consistía en enterrar los productos para su preservación en el tiempo, y al igual que hace miles de años, el brujo andino en Chavín, culmina la ceremonia entregando semillas a los peregrinos, que deberán llevarlas en su travesía hasta Huarmey y enterrarlas en una puesta en escena durante la premiación, dando por culminada la travesía.

“Esta travesía de ciclismo no solo desafía la resistencia física, sino que también se convierte en un puente entre pasado y presente, conectando a los ciclistas con las rutas sagradas, las costumbres locales y los rituales ancestrales de los antiguos habitantes de la región Áncash“, señala Benjamín Morales, organizador del evento.

El dato

La organización de la Génesis Inka MTB 2025 llega gracias a un trabajo articulado entre las Municipalidades de Huarmey, Chavín, La Merced y Cajamarquilla, así como Promperú, Marca País, DIRCETUR Áncash, Antamina y CIVA, entidades y empresas claves para la realización de esta iniciativa.