Garcilaso sacó valioso empate en el final ante Atlético Grau en Sullana 1-1

De forma dramática el Deportivo Garcilaso del Cusco, salvó un empate en su visita al Atlético Grau de Piura quedando 1-1, partido efectuado por la cuarta fecha del Torneo Clausura em el Estadio “Campeones del 36” de Sullana y con el arbitraje de Víctor Cori que expulsó a Canales (DG) y Bandiera (AG), en el complemento.

Los goles llegaron en el complemento. Abrió la cuenta para Grau de lanzamiento penal Raúl Ruidíaz a los 53’ con remate al lado opuesto donde se lanzó Patrick Zubczuk, y la igualdad para Garcilaso fue obra de Kevin Sandoval a los 95’, quien porfió un balón en área local y con un zurdazo alto batió al arquero Patricio Álvarez.

BINACIONAL GANÓ 2-0 A ALIANZA ATLÉTICO

En el otro partido que cerró la cuarta fecha del Clausura, Deportico Binacional se impuso al Alianza Atlético 2-0, jugando de local en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca. Los goles fueron marcados por Rasmussen de tiro libre a los 14’ y Francesco Flores a los 38’. La visita se quedó con 10 hombres por expulsión de Fernández a los 10’. El árbitro fue Ítalo Gonzales.