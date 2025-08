¿Qué significa ser nutricionista?

El Portal Salud en Casa está de aniversario y explica lo importante que es esta carrera para la población.

Al comienzo era un total neófito sobre la nutrición, solo entendía que era para bajar de peso y alimentarse mejor y punto, nada más. Pero en los años que he trabajado con un excelente equipo de nutricionistas he descubierto que significa más que cálculos y cifras, es un acercamiento entre paciente y especialista, un vínculo importante para alcanzar los resultados esperados , incluso para salvar vidas.

Con el pasar el tiempo he conocido a nutricionistas que se han especializado en el campo de la oncología, lactancia materna, adultos mayores, gestantes, deportiva, obesidad mórbida, endometriosis, fertilidad, entre otras. Cada una realiza un gran trabajo que no solo incluye desvelos, unas dosis de café a la vena, de vez en cuando, sino también una gran cantidad concentración de su tiempo así como organizar sus horas diarias para atender a sus pacientes y capacitarse al máximo, logrando una vasta experiencia .

Ingresar a este mundo de la nutrición, me ha permitido trabajar con diferentes profesionales, viajar periódicamente y lograr contactos importantes con empresas e instituciones como el Colegio de Nutricionistas de Lima, con las que se tiene un convenio. Felicito el gran trabajo que viene desarrollando dicha institución a cargo de la lic. Judith Soto a pesar del hostigamiento , maltrato y ataques por parte de la actual gestión del Colegio de Nutricionistas del Perú , y que incluso tiene apoyo de consejos regionales afines a la decana.

He podido crear una simbiosis interesante, entre prensa y nutrición. Ya que poco a poco se han hecho conocidas. Ya las llaman de diversas empresas para trabajar en equipo, hasta incluso una de ellas conduce un espacio televisivo y radial. Me llena de gusto que con las actividades y capacitaciones que realizamos tanto a pacientes como a estudiantes de nutrición, vamos sembrando una semilla en los futuros nutricionistas, que seguramente ayudarán a miles de peruanos a nivel nacional.

Ya que es necesario que los serumistas e internistas tengan las orientaciones adecuadas para que lo puedan plasmar en sus zonas. Es increíble la satisfacción que uno tiene al ver las sonrisas de pacientes que logran una ayuda en sus vidas, que muchas veces desconocían lo que es la anemia, diabetes y otras enfermedades a tratar con una mejor nutrición. Y, lo que no ganas en dinero, lo ganas dándole la mano al otro, haciéndoles ver que para todo hay solución y una luz en el camino. Es por ello que recalco que la empatía tiene que ir de la mano con cualquier profesión.

Ser nutricionista implica no solo atender a un paciente con una cita, sino entrar en su mente, a veces muchos nutricionistas parecen psicólogos porque para lograr que la persona logre una mejora en su salud, es necesario conocer sus rutinas, sus estilos de vida, porque todo influye. El paciente es una persona, una vida que requiere apoyo y asesoramiento y es lo que realizan las nutricionistas de Salud en Casa.

Un agradecimiento eterno a mis nutricionistas de Salud en Casa, que hace unas semanas atrás cumplimos 11 años de aniversario :

Erika Mora Saravia, Claudia Agüero Moscoso, Giulianna Saldarriaga Georgina Fresia Ríos, Ximena Chávez Alonso, Angela Marreros, Mayra Garay, Katty Cántaro, Pierina Papadopulos, Alexandra Márquez , Lourdes Lazo Álvarez Verena Haro Bravo, Angela Cornejo , Noredith Liceras y Mariana Matallana .

LIC. Carlos Sáenz Velásquez, Director del Portal Salud en Casa