Las candentes cifras de la mega corrupción

By

Juan Torres P.

Colaborador

Empresas transnacionales de EEUU, Suiza, Canadá, Australia, etc, crean una maraña de empresas afiliadas y subsidiarias, domiciliadas en los paraísos fiscales y vienen con todo inclusive con sus propios auditores y tienen un comportamiento dual siendo asolapados por gobiernos corruptos de turno, allí no funciona la estandarización ni escala de valores que dicen poseer.

Por eso en el Perú crecen las exportaciones del sector extractivo y las ganancias del sector financiero, favoreciendo al crecimiento del PBI pero crecen las riquezas de los países de Europa y EEUU., donde residen los accionistas de estas empresas, por ejemplo; el aumento de los precios de los metales no impactan en la económica real del país que es la recaudación tributaria. Contradictoriamente bajaron cayendo la presión tributaria (solo 14.4% en 2024), aumentado el endeudamiento.

EL NEGOCIO MINERO

La explotación de las ingentes riquezas naturales (sector extractivo) es dirigido por megaempresas de talla mundial y han convertido al sector minero en un negocio monopólico afectando por igual a todos los países donde operan; producen legislación internacional convirtiendo sus usos y costumbres en leyes con apoyo de gobiernos corruptos de turno, para continuar con el saqueo económico y pago ínfimo de impuestos por efecto de costos automatizados a la evolución de los precios, copan todo, inclusive llevan sus propios auditores externos y domicilian en paraísos fiscales. La clase económica y política de nuestro país anidados durante siglos como herencia del colonialismo, conformado por empresarios y clanes familiares, llamados “clase dominante”, “grupos de poder”, “poderes facticos”, son los responsables principales del nivel de corrupción que azota a nuestro país.

Esta clase económica y política tiene una mirada miope en temas económicos o en todo caso mirada de tuerto, pirata y cínica porque solo ven una cara de la realidad económica obviando la otra. Solo hablan del crecimiento económico, inflación baja, subida del PBI, etc que no son sinónimos de desarrollo social, manteniendo una profunda desigualdad estructural que afecta a la inmensa mayoría de peruanos. No hablan del crecimiento de la pobreza y la desigualdad, de los costos caros de las tarifas, servicios e intereses tampoco de la gasolina, y de la altísima evasión de impuestos. Afirman en manada que la minería artesanal e ilegal por la continuidad del REINFO hoy se constituye como la mayor economía criminal del país y culpable principal de la inseguridad ciudadana.

DICTADURA DE LA CORRUPCIÓN

La legislación aprobada por el congreso con anuencia del ejecutivo aumentó la impunidad y la dificultad de luchar contra la corrupción, inseguridad y crimen organizado, para sostener a este régimen, pueden matarnos cuando les convenga para eso tienen las FF.AA y policiales a quienes remuneran mediante bonos y prebendas por el trabajo sucio e ilegal, para liberarlos y salvarlos de la condena judicial recurren a amnistías desconociendo la legislación nacional e internacional.

En este escenario PETROPERU sufre una campaña cínica de desprestigio ya que los sabiondos del sector privado exigen que sea una empresa rentable a sabiendas que no puede serlo porque no extrae petróleo, ya que sus pozos petroleros sirven ahora para el beneficio de los empresarios privados, a ellos enriquece.

LA CORRUPCIÒN EL PRINCIPAL PROBLEMA

El sector privado empresarial comete crimen económico mediante la evasión de impuestos que realiza a través de mega empresas, conforme se demuestra en el siguiente cuadro que muestra la evolución real de la tributación nacional.

Cuando analizamos el comportamiento de la evolución anual de la tributación nacional recién comenzamos a ver la realidad económica de nuestro país y el motivo porque permanecemos pobres en un país rico en recursos naturales; encontramos que el sector privado empresarial peruano el año 2024 solo pago el 61 % de los impuestos que les tocaba pagar mientras evadió el 39 % S/. 116,877’ millones equivalente al 49% de presupuesto del país aprobado para el 2024 en S/. 240,806’ millones (el año 2023 evadió S/. 99,313’ millones equivalente al 44% del presupuesto nacional) estos recursos alcanzarían para cubrir las necesidades de nuestro país, pero nos niegan, evitan que alcancemos el desarrollo mediante el robo sistémico por esta modalidad.

Se precia que el costo de la corrupción (perdidas por evasión de impuestos, robo en ejecución presupuestas y exoneraciones que sufrió el estado peruano) ejecutadas por el sector privado empresarial en el año 2024 alcanzo a la friolera de S/. 167,355’ millones (S/. 143,934’ millones en 2023) constituyendo la verdadera amenaza para la economía del país, todos los medios de información e instituciones del estado y sabiondos no revelan esta situación, por el contrario, esconden la realidad. Existe además otra forma de saqueo producto de la subfacturación de nuestras exportaciones extractivas que no están cuantificadas en este informe cuyo valor se reparten en los paraísos fiscales.

De esta forma el sector privado empresarial nos niega los recursos que tenemos para salir de la pobreza y alcanzar el desarrollo, siendo el sector minero responsable mayoritario de la evasión del impuesto a la renta. Por eso somos un país con abundantes programas sociales y de teletones a donde concurren los empresarios buena gente para hacer donativos con el mismo dinero que nos robó.

ABERRACIÓN ECONÓMICA

El Perú es uno de los países más ricos en biodiversidad y poseedor de ingentes recursos naturales, correspondiéndole ocupar a nivel mundial el estatus de país con renta alta, sustentada en la realidad económica donde verificamos que en la dos últimas décadas los precios de los metales subieron entre 400 y 600% incrementando las ventas pero, este mayor flujo sin costo, ha sido inoculado mediante prácticas contables de contabilizar costos a la par (costos automatizados a la evolución de los precios) para evitar una mayor base imponible., por eso la minería no es pilar fundamental de la economía del país, cuando debería serlo. Este hecho contable contradice a la realidad económica y es lógico que nos preguntemos: ¿paraqué sirve el mayor ingreso por el incremento de precio de los metales sin no fluyen para calcular los impuestos?.

La estrategia que utiliza el sector minero es propagandizar las inversiones que realizan, la transferencia del canon y derechos de vigencia que reciben los gobiernos locales pero no muestran la otra cara que es el manejo económico de los ingentes ingresos que obtienen y los ínfimos impuestos pagados fruto de la evasión tributaria; en realidad deberían pagar un 39 % más del impuesto al renta y el canon se hubiera incrementado en esta proporción, ojo municipios regionales, provinciales y distritales. Esta vieja oligarquía que no hace mucho se hacían llamar los doce apóstoles agrupados en instituciones como Confiep, Comex, Capeco y SNMP quienes, se presentan y marketean como “empresarios privados exitosos”, en realidad solo campeonan en cinismo económico y corrupción, manteniendo a nuestro país secuestrado.